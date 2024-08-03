У Польщі обурилися через нібито помилування агента ГРУ, виданого Росії. Дуда зробив заяву

Польща в рамках обміну ув'язненими між Росією та Заходом видала агента ГРУ Павла Рубцова. Його не було помилувано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщу Анджея Дуду у Twitter (X).

Після того, як Варшава погодилася передати Росії Рубцова, у Польщі виникли питання щодо до того, на яких підставах звільняють росіянина. В уряді запевнили, що включили Рубцова до списку обміну згідно з положеннями законодавства.

Дуда заперечив чутки про те, що нібито російського агента було помилувано.

"Хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що у зв’язку з операцією з обміну полоненими з Росією, яку проводила влада США (за підтримки союзників, у тому числі влади Польщі) в Анкарі, жодних проваджень щодо видачі акту помилування не проводилося і не проводиться в канцелярії президента Республіки Польща. Тому я однозначно заперечую всі чутки та плітки, які з’явилися з цього приводу", - написав він.

Додамо, що Павло Рубцов був затриманий у Польщі у лютому 2022 року. Він видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса і був звинувачений у шпигунстві.

У Польщі після проведення обміну почалися дискусії, оскільки журналіст Анджей Почебут, заарештований у Білорусі, так і не був звільнений.