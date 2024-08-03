В Польше возмутились из-за якобы помилования агента ГРУ, выданного РФ. Дуда сделал заявление

Польша в рамках обмена заключенными между Россией и Западом выдала агента ГРУ Павла Рубцова. Он не был помилован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польшу Анджея Дуду в Twitter (X).

После того, как Варшава согласилась передать России Рубцова, в Польше возникли вопросы относительно того, на каких основаниях освобождают россиянина. В правительстве заверили, что включили Рубцова в список обмена согласно положениям законодательства.

Дуда отрицает слухи о том, что якобы российский агент был помилован.

"Хочу сообщить всем заинтересованным сторонам, что в связи с операцией по обмену пленными с Россией, которую проводили власти США (при поддержке союзников, в том числе власти Польши) в Анкаре, никаких производств по выдаче акта помилования не проводилось и не проводится в канцелярии президента Республики Польша. Поэтому я однозначно отрицаю все слухи и сплетни, которые появились на этот счет", - написал он.

Добавим, что Павел Рубцов был задержан в Польше в феврале 2022 года. Он выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса и был обвинен в шпионаже.

В Польше после проведения обмена начались дискуссии, поскольку журналист Анджей Почебут, арестованный в Беларуси, так и не был освобожден.