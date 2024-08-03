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В Польше возмутились из-за якобы помилования агента ГРУ, выданного РФ. Дуда сделал заявление

Варшава, Суббота 03 августа 2024 10:05
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В Польше возмутились из-за якобы помилования агента ГРУ, выданного РФ. Дуда сделал заявление Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша в рамках обмена заключенными между Россией и Западом выдала агента ГРУ Павла Рубцова. Он не был помилован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польшу Анджея Дуду в Twitter (X).

После того, как Варшава согласилась передать России Рубцова, в Польше возникли вопросы относительно того, на каких основаниях освобождают россиянина. В правительстве заверили, что включили Рубцова в список обмена согласно положениям законодательства.

Дуда отрицает слухи о том, что якобы российский агент был помилован.

"Хочу сообщить всем заинтересованным сторонам, что в связи с операцией по обмену пленными с Россией, которую проводили власти США (при поддержке союзников, в том числе власти Польши) в Анкаре, никаких производств по выдаче акта помилования не проводилось и не проводится в канцелярии президента Республики Польша. Поэтому я однозначно отрицаю все слухи и сплетни, которые появились на этот счет", - написал он.

Добавим, что Павел Рубцов был задержан в Польше в феврале 2022 года. Он выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса и был обвинен в шпионаже.

В Польше после проведения обмена начались дискуссии, поскольку журналист Анджей Почебут, арестованный в Беларуси, так и не был освобожден.

Большой обмен между РФ и Западом

Напомним, 1 августа Россия и страны Запада провели большой обмен заключенными. Было освобождено 26 человек.

Россия передавала Западу критиков Кремля, осужденных журналистов и политиков. США и страны-партнеры освободили шпионов, а Германия выдала киллера Вадима Красикова. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

По данным Reuters, переговоры по обмену длились в течение двух лет.

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