У Польщі обирають собі літаки для "полювання" на ворожі дрони

Незважаючи на наявність в арсеналі F-35, F-16 і FA-50, Варшава почала розглядати можливість придбання бразильського A-29 Super Tucano.

Делегація ВПС Польщі на чолі із заступником командувача Іреніушем Новаком відвідала завод Embraer, ознайомилася з виробництвом літаків і здійснила ознайомлювальні польоти на KC-390 Millennium і A-29 Super Tucano.

Інтерес до Super Tucano не був випадковим: Embraer позиціонує цей легкий штурмовик як засіб боротьби з дронами типу "Шахед", просуваючи аналогічну версію і на ринку США.

Досвід Польщі з дронами

Польські ВПС вже мали досвід відбиття дронових атак: у вересні 2025 року країна зіткнулася зі спробами російських безпілотників "Гербери" проникнути в повітряний простір, що показало високу вартість і складність знищення далекобійних БПЛА.

Раніше у Варшаві розглядали варіант застосування легкомоторних літаків, наприклад, модифікованої PZL-104 Wilga Draco, для противодронового захисту, однак його реалізація планувалася не раніше 2028 року.

Європейський досвід і логістика

Додатковим аргументом на користь Super Tucano є поставка цього літака в Португалію, що стала першим європейським експлуатантом версії під стандарти НАТО.

Це дозволяє польським ВПС спиратися на досвід союзників, а не бути першопрохідцями, як у випадку з FA-50. Затримка поставок FA-50PL і проблеми з інтеграцією американських ракет посилили інтерес Варшави до альтернативних рішень.

Пріоритет KC-390

Проте зараз основна увага Польщі зосереджена на військово-транспортному літаку KC-390, який незабаром надійде для демонстраційних випробувань у перевезенні зразків військової техніки. Для Embraer це може стати контрактом на десять одиниць техніки.