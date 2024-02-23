У Польщі невідомі розкрили та висипали три українські зерновози

"Сьогодні вранці на залізничній станції Дорохуськ (Польща) невідомі пошкодили українську сільськогосподарську продукцію. Було розкрито три зерновози з ріпаком", - заявив він.

За словами міністра, це був транзитний вантаж, що прямував до Німеччини (Гамбург).

"Скажу лише, що безкарні злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи зіпсоване зерно. Злочинці мають бути покарані, щоб в інших не було спокуси повторити їх", - заявив він.

Зі свого боку "Укрзалізниця" повідомила, що готує відповідне звернення щодо інциденту до правоохоронних органів Польщі.

Блокада кордону

У лютому протести на польсько-українському кордоні поновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів двох країн відбудеться 28 березня у Варшаві.

Пізніше Туск заявив, що проведе зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорюватимуть питання блокади польськими фермерами кордону з Україною

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