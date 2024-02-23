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В Польше неизвестные вскрыли и высыпали три украинских зерновоза

Фото: В Польше неизвестные вскрыли и высыпали три украинских зерновоза (twitter.com/OlKubrakov)
Автор: Валерия Полищук

В Польше неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники вскрыли три зерновоза и высыпали их содержимое.

Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Сегодня утром на железнодорожной станции Дорохуск (Польша) неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Были вскрыты три зерновоза с рапсом", - заявил он.

По словам министра, это был транзитный груз, направляющийся в Германию (Гамбург).

"Скажу лишь, что безнаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия или испорченное зерно. Преступники должны быть наказаны, чтобы у других не было соблазна повторить их", - заявил он. 

В свою очередь "Укрзализныця" сообщила, что готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

Блокада границы

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Накануне президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Позже Туск заявил, что проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудят вопросы блокады польскими фермерами границы с Украиной

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