У Польщі нема переляку від Трампа: експерт пояснив сподівання Варшави
У Польщі сподіваються, що обраний президент США Дональд Трамп зможе змінити ситуацію на краще для України.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник директора Центру діалогу імені Мєрошевського Лукаш Адамський.
"На відміну від Західної Європи, в Польщі немає переляку від приходу Трампа до влади. Є радше певна надія на те, що він може якось переломити ситуацію на користь України", - сказав Адамський.
За його словами, викликом було би, якби Трамп вирішив провести другу ялтинську конференцію ціною України. Нагадаємо, Ялтинська конференція відбулася за підсумками Другої світової війни у лютому 1945 року. На ній лідери СРСР, США та Великобританії розмежували сфери впливу у Європі.
"Мені здається, що ми від цього сценарію далекі, на щастя. Але якби таке було, тоді це виклик для Польщі - як реагувати. Бо будь-які домовленості в "ялтинському" стилі загрожують не тільки Україні, а й Польщі, адже це означає, що думка малих і середніх держав не враховується, а світ повертається до концерту великих держав", - зазначив Адамський.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп у ході виборчої кампанії робив скептичні заяви щодо підтримки України. У європейських столицях побоюються повернення Дональда Трампа до Білого дому. Допомога Україні від США може припинитися негайно.
Ставлення українців до Польщі значно погіршилося після того, як польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Крім того, на початку 2024 року кордон блокували польські фермери.
Блокада кордону не могла не позначитися на громадській думці. У січні 2024 року менше половини українців зберігали позитивне ставлення до поляків.
Детальніше про ситуацію в Польщі читайте в матеріалі РБК Україна "Не лише вибори. Чому в Польщі критикують Україну та як це позначиться на підтримці Києва".