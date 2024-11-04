У ЄС побоюються негайного припинення допомоги США Україні в разі перемоги Трампа, - Politico

У європейських столицях побоюються повернення Дональда Трампа до Білого дому. У разі його перемоги на президентських виборах допомога Україні від США може припинитися негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, у європейських столицях формується консенсус: повернення головного руйнівника підвалин надасть сміливості Володимиру Путіну, потенційно спровокує руйнівну торговельну війну та посилить політичні розбіжності на всьому континенті.

Обіцянка Трампа припинити війну в Україні протягом 24 годин після приходу до влади сприймається так само серйозно.

"Допомога може припинитися відразу, - сказав один європейський дипломат. - Путін захоче скористатися цим і сказати, що я забираю Донбас, Крим, а потім зачекаю наступного разу".

У Лондоні новий уряд Кіра Стармера стурбований тим, що Трамп виб'є ґрунт з-під ніг Володимира Зеленського, скоротивши військову допомогу Києву або поставивши її у залежність від негайних мирних переговорів, які мають на увазі передачу територій Москві.

Виникають серйозні питання щодо того, як довго Україна зможе вистояти проти військ Путіна, без постійної підтримки Вашингтона, зазначають видання.

Ніхто не думає, що у кандидата від Демократичної партії, віце-президента Камали Гарріс немає шансів, але її обрання багато в чому стане продовженням статус-кво. Перемога Трампа викличе цунамі паніки на континенті, який значною мірою втратив управління і вже важко справляється з двома війнами на своїй периферії, пише Politico.