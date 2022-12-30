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Через кризу мігрантів: Польща збільшила електричний бар'єр на кордоні з Білоруссю

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 18:06
Через кризу мігрантів: Польща збільшила електричний бар'єр на кордоні з Білоруссю Фото: Польща збільшила електричний бар'єр на кордоні з Білоруссю (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Польські прикордонники запустили ще один блок енергетичного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Його довжина складає 17,6 кілометра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної служби країни.

Нова секція електробар'єру була підключена в п’ятницю, 30 грудня, між прикордонними постами в Новому Дворі та Липську. Загальна його довжина складає 72 кілометри.

За словами польських прикордонників, до кінця 2022 року планується запустити ще два відрізки протяжністю 17,2 кілометра та 18,1 кілометра.

Раніше повідомлялось, що на кордоні між Польщею та Білоруссю було побудовано сталевий бар'єр заввишки 5,5 метра та протяжністю в 187 кілометрів. Його оснастили датчиками руху та камерами відеоспостереження. Окрім цього заявлялось, що Польща планує побудувати подібну огорожу на кордоні з російським Калінінградом.

Через кризу мігрантів: Польща збільшила електричний бар'єр на кордоні з БілоруссюФото: між Польщею та Білоруссю прикордонники запустили енергобар'єр від мігрантів(twitter.com/Straz_Graniczna)

Нагадаємо, що під час масованої атаки на Україну 29 грудня на територію Білорусі впала ракета. Уламки снаряда були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню. Зважаючи на опубліковані знімки, це частини ракети від ЗРК "С-300".

Також відомо, що станом на 28 грудня на території Білорусі перебували понад 10 тисяч російських солдатів. Однако цього не достатньо для початку нового вторгнення в Україну з півночі.

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