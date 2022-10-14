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СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 11:00
СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон Фото: СБУ ліквідувала чотири канали виїзду чоловіків за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили чотири схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон. Організаторів схем затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ затримала вісьмох організаторів у Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях. Вони підробляли документи, зокрема довідки про непридатність чи наявність інвалідності. Також вони обіцяли вивезти ухилянтів за кордон поза пунктів пропуску. Зловмисники оцінювали свої "послуги" від 1,8 до 7 тисяч доларів з людини.

Шахрай з Дніпра використовував заходи конспірації і напряму не зустрічався із "замовниками". Для їх пошуку, подальшої комунікації та передачі грошей використовував лише особисті зв’язки. Він не спілкувався через месенджери або електронну пошту.

В Одеській області викрили ще дві схеми. До організації однієї з них був причетний чиновник. Він шукав "клієнтів" через посередника в месенджерах. Чиновника та спільника затримали "на гарячому".

Тим часом у Закарпатській області на нелегальному переміщенні ухилянтів спеціалізувалося ціле злочинне угруповання. Зловмисники налагодили трафік через річку, що проходить поблизу кордону. Для прихованого "супроводу" своїх клієнтів вони через тепловізор відстежували прикордонників.

Усім фігурантам оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ ліквідувала чотири канали виїзду чоловіків за кордон (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Кабмін дозволив виїзд за кордон ще однієї категорії українців, йдеться про представників авіаційної галузі.

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Служба безпеки України выезд за границу мошенническая схема
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