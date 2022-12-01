Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення Patriot в Україні
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представить уряду ФРН пропозицію про розміщення систем ППО Patriot в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міністра оборони Польші Маріуша Блащака.
"В ході сьогоднішньої розмови ще раз переконав Міністерство оборони Німеччини в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку як України, так і Польщі", - написав він.
У відповідь Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію уряду.
Зазначимо, що у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення передати Patriot Україні стало би історичним.
"Ще б одне рішення Німеччини, яке б стало історичним - передати Україні Patriot. І канцлеру Шольцу дякуватимуть всі наступні покоління українців", - сказав він.
Нагадаємо, що Україна хоче отримати зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту від російських ударів з повітря та постійно просить західних союзників про поставки. Питання загострюється на тлі постійної загрози ракетних атак та можливого застосування балістичних варіантів.
Також відомо, що зараз у Бухаресті (Румунія) триває саміт НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Як зазначив генсек Єнс Столтенберг, країни якраз ведуть дискусію щодо можливих поставок Patriot для України.
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