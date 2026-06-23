У Польщі на кордоні запустили оновлену систему Eurodac: що треба знати українцям

Головне: Масштабна модернізація: Eurodac збирає відбитки пальців та зображення обличчя іноземців, які шукають притулок або незаконно перетнули кордон ЄС.

Eurodac збирає відбитки пальців та зображення обличчя іноземців, які шукають притулок або незаконно перетнули кордон ЄС. Зниження вікового порогу: Відтепер дані збираються у дітей віком від 6 років (раніше - від 14).

Відтепер дані збираються у дітей віком від 6 років (раніше - від 14). Боротьба зі злочинністю: Правоохоронці отримали доступ до системи для швидшої ідентифікації підозрюваних, жертв злочинів та осіб, причетних до терористичної діяльності.

Правоохоронці отримали доступ до системи для швидшої ідентифікації підозрюваних, жертв злочинів та осіб, причетних до терористичної діяльності. Ефективність: Система дозволяє миттєво визначити, чи подавала особа заяву про притулок в іншій країні ЄС, що спрощує адміністративні процедури.

Як працює система

Eurodac збирає не лише біометрію, а й буквено-цифрові дані, зокрема номери паспортів та інформацію про проїзні документи.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Шиманський, оновлена платформа спрощує обмін даними між державами-членами ЄС.

"Це рішення дозволяє ефективніше ідентифікувати осіб, які намагаються незаконно перетнути кордони, забезпечуючи кращу співпрацю між службами та посилення захисту", - підкреслив Шиманський.

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Досвід Польщі в цифровізації кордонів

Запуск Eurodac став черговим кроком ЄС у впровадженні широкомасштабних ІТ-систем безпеки. Зокрема, з 12 жовтня 2025 року в Польщі вже працює Система в'їзду/виїзду (EES), яка реєструє біометричні дані громадян третіх країн, що перетинають кордони Шенгенської зони.

На сьогодні EES функціонує на всіх 71 пунктах пропуску Польщі. Завдяки цій системі прикордонники вже запобігли в'їзду 11 тисяч іноземців, які не відповідали критеріям допуску. Польща залишається лідером ЄС за якістю реєстрації біометричних даних.