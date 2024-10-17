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У Польщі на кордоні з Білоруссю помітили невідому повітряну кулю

Ілюстративне фото: у Польщі на кордоні з Білоруссю було помічено невідому повітряну кулю (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Повітряну кулю невідомого походження було помічено на території Польщі неподалік кордону з Білоруссю. Вона впала, а поліція охороняє місце падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Як пише видання, наразі повітряна куля все ще не ідентифікована.

"Повітряна куля впала на території Польщі, недалеко від кордону з Білоруссю. Цей об'єкт виявлено в районі Сокулка Підляського воєводства", - сказано у повідомленні.

За даними польських ЗМІ, ймовірно, куля є метеорологічним пристроєм, адже неподалік російського Калінінграда є метеостанція. Саме на метеостанціях використовують подібні кулі. Вони вимірюють температуру, вологість та тиск.

Через зміни у погоді та напрямків вітру вони іноді приземляються у прикордонних містах Польщі.

Інша версія походження кулі - вона може належати контрабандистам. 

Невідомі повітряні об'єкти у Польщі

На початку липня президент Зеленський повідомив, що Україна та Польща працюють над механізмом для збивання російських ракет і дронів польською ППО. Однак Польща заявила, що без узгодження з НАТО не збиватиме ракети над Україною. Під час атаки 26 серпня польські військові зафіксували можливе проникнення безпілотника, але пошуки не дали результату. Раніше на території Польщі вже падали російські ракети, що призвело до жертв.

На початку вересня ми писали, що у польському селі за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю знайшли предмет, схожий на повітряну кулю, з написами кирилицею. У МВС вважають, що це метеозонд, ЗМІ пишуть про контрабанду.

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