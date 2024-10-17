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В Польше на границе с Беларусью заметили неизвестный воздушный шар

Иллюстративное фото: в Польше на границе с Беларусью был замечен неизвестный воздушный шар (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Воздушный шар неизвестного происхождения был замечен на территории Польши недалеко от границы с Беларусью. Она упала, а полиция охраняет место падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Как пишет издание, в настоящее время воздушный шар все еще не идентифицирован.

"Воздушный шар упал на территории Польши, недалеко от границы с Беларусью. Этот объект обнаружен в районе Сокулка Подлясского воеводства", - говорится в сообщении.

По данным польских СМИ, вероятно, пуля является метеорологическим устройством, ведь неподалеку от российского Калининграда есть метеостанция. Именно на метеостанциях используют подобные шары. Они измеряют температуру, влажность и давление.

Из-за изменений погоды и направлений ветра они иногда приземляются в приграничных городах Польши.

Другая версия происхождения шара – она может принадлежать контрабандистам.

Неизвестные воздушные объекты в Польше

В начале июля президент Зеленский сообщил, что Украина и Польша работают над механизмом для сбивания российских ракет и дронов польской ПВО. Однако Польша заявила, что без согласования с НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной. В ходе атаки 26 августа польские военные зафиксировали возможное проникновение беспилотника, но поиски не принесли результата. Ранее на территории Польши уже падали российские ракеты, что привело к жертвам.

В начале сентября мы писали, что в польской деревне в нескольких километрах от границы с Беларусью нашли предмет, похожий на воздушный шар, с надписями кириллицей. В МВД считают, что это метеозонд, СМИ пишут о контрабанде.

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