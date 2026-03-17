У Польщі компанії скорочують штат, безробіття зростає: що буде з роботою українців у 2026-му

На польському ринку праці формується стійка тенденція до скорочення зайнятості та зростання безробіття. Приріст кількості безробітних за рік становить 11,6%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз аналітичного центру Gremi Personal.
Головне:
Тенденція до зростання кількості безробітних посилилася на початку 2026 року:
У 2025 році кількість звільнень за ініціативою роботодавців зросла на 12,4%. Найбільше страждають такі галузі:
Загалом у бізнес-секторі кількість працівників наприкінці 2025 року була на 0,7% нижчою, ніж роком раніше. Це означає втрату близько 50 тисяч робочих місць.
Для громадян України, які працюють у Польщі, ситуація стає складнішою. Якщо раніше дефіцит кадрів гарантував легке працевлаштування, то зараз конкуренція за робочі місця посилюється.
За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, роботодавці переходять від масового найму до стратегії збереження лише ключового персоналу.
Читайте також про те, що торік українців очолили рейтинг іноземців, які відкрили бізнес у Польщі. Вони подали 33 800 заявок на реєстрацію JDG.
Раніше ми писали про те, що у Польщі зараз офіційно працюють близько 740-780 тисяч українців. Це один із найвищих показників працевлаштування серед мігрантів у ЄС.