В Польше компании сокращают штат, безработица растет: что будет с работой украинцев в 2026-м

На польском рынке труда формируется устойчивая тенденция к сокращению занятости и росту безработицы. Прирост количества безработных за год составляет 11,6%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз аналитического центра Gremi Personal.
Главное:
Тенденция к росту количества безработных усилилась в начале 2026 года:
В 2025 году количество увольнений по инициативе работодателей выросло на 12,4%. Больше всего страдают такие отрасли:
В целом в бизнес-секторе количество работников в конце 2025 года было на 0,7% ниже, чем годом ранее. Это означает потерю около 50 тысяч рабочих мест.
Для граждан Украины, которые работают в Польше, ситуация становится сложнее. Если раньше дефицит кадров гарантировал легкое трудоустройство, то сейчас конкуренция за рабочие места усиливается.
По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, работодатели переходят от массового найма к стратегии сохранения только ключевого персонала.
