У Польщі гусенична машина наїхала на двох військових, один з них загинув

У Польщі на полігоні в Дравсько-Поморському гусенична машина наїхала на двох військових. Внаслідок нещасного випадку один із них загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskeRadio24.
Зазначається, що
Як повідомив представник з військової поліції в Щецині один із постраждалих помер внаслідок аварії. Іншого реанімували та доправили до лікарні гелікоптером.
Нагадаємо, у Польщі під час служби на кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовець.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.