В Польше гусеничная машина наехала на двух военных, один из них погиб

В Польше на полигоне в Дравско-Поморском гусеничная машина наехала на двух военных. В результате несчастного случая один из них погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskeRadio24.
Отмечается, что
Как сообщил представитель из военной полиции в Щецине один из пострадавших скончался в результате аварии. Другого реанимировали и доставили в больницу вертолетом.
Напомним, в Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.