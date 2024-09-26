У Польщі готують жорсткі правила для водіїв: машину можуть забрати через страховку

Які зміни правил готують для водіїв

Уряд Польщі планує посилити покарання для водіїв, які спричинили ДТП. Зокрема, для тих, сідає за кермо нетверезим. Також - для учасників нелегальних перегонів, осіб, які перевищують швидкість у два рази чи не мають водійських прав. Такі дії будуть розглядатися як злочини.

Крім того, вивчається можливість запровадити конфіскацію транспортних засобів власників, які не мають обов’язкового страхування цивільної відповідальності. Розглядається втому числі модель, схожа на британську, де автомобіль можуть конфіскувати, якщо він не застрахований тривалий час.

Сенатор Кшиштоф Квятковський зазначив, що нові норми вимагатимуть змін до різних актів.

"Ми хочемо, щоб наша поправка до положень Кримінального кодексу відповідала закону про обов’язкове страхування та Цивільному кодексу", - зазначив він.

Хоча польське законодавство вже суворо ставиться до водіїв, які спричинили ДТП у стані алкогольного сп’яніння, на думку сенатора, для ефективнішої боротьби з порушниками на дорогах і запобігання трагедіям правила необхідно посилити.

Посилити покарання для водіїв уряд вирішив після резонансного ДТП у Варшаві, яке сталося 15 вересня. Тоді водій автомобіля "Фольксваген" врізався на великій швидкості в задню частину автомобіля "Форд", у якому їхала сім'я. Батько сімейства загинув, його дружина з дітьми отримали травми. Пізніше водія затримали у Німеччині за європейським ордером на арешт. У Польщі йому загрожує 12 років за гратами.

Фото: У Польщі посилюють правила для водіїв (gettyimages.com)

Які правила діють для порушників ДТП у Польщі зараз

У Польщі з 14 березня 2024 року почали діяти правила, які дозволяють конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв. Польський суд отримав право вилучати транспортний засіб навіть у випадку, коли у крові водія було виявлено лише понад 0,5 проміле алкоголю. При цьому не обов’язковим є навіть вчинення ДТП за участю автомобіля, яким керував нетверезий водій.

Із 1 січня штраф за відсутність страхового поліса збільшився. Штрафні санкції прив'язані до мінімальної зарплати, яка суттєво зросла. Власників автомобіля без страхового поліса можуть оштрафувати на суму до 200% мінімальної зарплати в Польщі – 8484 злотих (1987 євро). Повна сума штрафу накладається на тих водіїв авто, хто протермінував обов’язкове страхування більше двох тижнів.