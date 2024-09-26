В Польше готовят жесткие правила для водителей: машину могут забрать из-за страховки

Какие изменения правил готовят для водителей

Правительство Польши планирует ужесточить наказание для водителей, которые спровоцировали ДТП. В частности, для тех, кто садится за руль нетрезвым. Также - для участников нелегальных гонок, лиц, превышающих скорость в два раза или не имеющих водительских прав. Такие действия будут рассматриваться как преступления.

Кроме того, изучается возможность ввести конфискацию транспортных средств владельцев, не имеющих обязательного страхования гражданской ответственности. Рассматривается в том числе модель, похожая на британскую, где автомобиль могут конфисковать, если он не застрахован длительное время.

Сенатор Кшиштоф Квятковский отметил, что новые нормы потребуют изменений в различные акты.

"Мы хотим, чтобы наша поправка в положения Уголовного кодекса соответствовала закону об обязательном страховании и Гражданскому кодексу", - отметил он.

Хотя польское законодательство уже строго относится к водителям, сповоцировавшим ДТП в состоянии алкогольного опьянения, по мнению сенатора, для более эффективной борьбы с нарушителями на дорогах и предотвращения трагедий правила необходимо ужесточить.

Ужесточить наказание для водителей правительство решило после резонансного ДТП в Варшаве, которое произошло 15 сентября. Тогда водитель автомобиля "Фольксваген" врезался на большой скорости в заднюю часть автомобиля "Форд", в котором ехала семья. Отец семейства погиб, его жена и дети получили травмы. Позже водителя задержали в Германии по европейскому ордеру на арест. В Польше ему грозит 12 лет за решеткой.

Фото: В Польше ужесточают правила для водителей (gettyimages.com)

Какие правила действуют для нарушителей ДТП в Польше сейчас

В Польше с 14 марта 2024 года начали действовать правила, разрешающие конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей. Польский суд получил право изымать транспортное средство даже в случае, когда в крови водителя было обнаружено более 0,5 промилле алкоголя. При этом не обязательно даже совершение ДТП с участием автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель.

С 1 января штраф за отсутствие страхового полиса увеличился. Штрафные санкции привязаны к существенно возросшей минимальной зарплате. Владельцев автомобиля без страхового полиса могут оштрафовать на сумму до 200% минимальной зарплаты в Польше – 8484 злотых (1987 евро). Полная сумма штрафа налагается на водителей авто, которые просрочили обязательное страхование более двух недель.