У Польщі через шпигунський скандал звільнили командувача Єврокорпусу. Він навчав ЗСУ

У Польщі з посади командувача Єврокорпусу було звільнено генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського. Він відповідав за підготовку українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі та РАР.
Як пояснили у польському Міноборони, рішення ухвалили у зв'язку з отриманням нової інформації щодо офіцера. Зокрема, мова про захист секретної інформації.
"Ухвалене рішення щодо звільнення генерал-лейтенанта Громадзинського з посади командувача Єврокорпусу та його негайного повернення до країни", - сказано у повідомленні.
Останніми місяцями генерал Громадзинський також служив у Міжнародній групі допомоги Україні у Вісбадені. Разом з американськими військовими він відповідав за підготовку українських військових.
У Міноборони зауважили, що на посаду командувача Єврокорпусу буде негайно призначено іншого офіцера. Це дозволить забезпечити безперервність функціонування командування відповідних підрозділів.
У заяві щодо звільнення було процитовано фрагмент "Закону про захист вітчизни". У ньому йдеться щодо "розслідування щодо допуску до державної таємниці". Там вказано, що професійного військовослужбовця можна звільнити з посади у разі відкриття вивірчих проваджень, передбачених відповідними нормами законодавства від 5 серпня 2010 року.
У Міноборони вважають, що провадження Служби військової контррозвідки стосується "довідки щодо особистої безпеки генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського у зв’язку з отриманням нової інформації про офіцера".
Перед вступом на посаду Громадзинський пройшов повну процедуру перевірки спецслужбами. Після чого він отримав доступ до інформації стосовно найвищого рівня секретності в Польщі та НАТО. Раніше у Альянсі до нього у служб не було заперечень.
Єврокорпус є багатонаціональним командуванням швидкого реагування, що базується в Страсбурзі. Сили, що входять до складу багатонаціонального командування, можуть використовуватися в операціях під егідою Європейського Союзу, НАТО та Організації Об'єднаних Націй, включаючи гуманітарні та рятувальні місії, а також миротворчі місії та місії з підтримання миру.
Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.
Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.
Також Європарламент перевірить депутата Тетяни Жданок на зв'язок із ФСБ.
Раніше повідомлялося, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС та розповсюдження прокремлівських тез про вторгнення в Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.