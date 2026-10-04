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У Польщі частина мешканців отримала повідомлення про повітряну тривогу в Україні

18:30 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Польщі частина мешканців отримала повідомлення про повітряну тривогу в Україні Ілюстративне фото: у Польщі людям надійшло сповіщення через атаки на Україну (Колаж РБК-Україна)
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Польські оператори зв'язку розіслали жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств сповіщення про закінчення повітряної загрози над територією України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий центр безпеки Польщі (RCB).

Як пояснили у відомстві, через загрозу з повітря на території України польська сторона активувала систему сповіщення RCB та передала дані мобільним операторам, а також медіа.

Однак безпосередньо під час розповсюдження повідомлення загроза минула.

У результаті початкове попередження встигла отримати лише частина громадян. Щоб актуалізувати інформацію та скасувати попередню тривогу, урядовий центр терміново розпочав кампанію з відкликання.

Через зміну обстановки в процесі розсилки склалася ситуація, за якої частина мешканців прикордонних регіонів отримала і попередження, і його скасування, тоді як інші - лише сповіщення про припинення загрози.

Нагадаємо, на тлі постійних ракетно-дронових ударів Росії по Україні сусідня Польща регулярніші вживає безпекових заходів у прикордонних регіонах.

Зокрема, у вересні 2026 року польська влада вирішила масово роздати інструкції щодо дій під час повітряної атаки. Спеціальні пам'ятки містять детальний алгоритм дій у разі загрози з повітря та вказівки щодо пошуку найближчих безпечних укриттів для цивільних.

Окрім цього, загрози через російські обстріли безпосередньо поблизу польського кордону вже призводили до екстрених заходів.

Так, під час однієї з масованих атак РФ Варшава була змушена евакуювати два пункти пропуску на кордоні з Україною. Мова йшла про прикордонні переходи "Дорогуськ" та "Зосін", роботу яких тимчасово призупиняли заради безпеки людей.

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Польща Кордон з Україною Україна Війна в Україні Повітряна тривога
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