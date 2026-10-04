У Польщі частина мешканців отримала повідомлення про повітряну тривогу в Україні

Польські оператори зв'язку розіслали жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств сповіщення про закінчення повітряної загрози над територією України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий центр безпеки Польщі (RCB).

Як пояснили у відомстві, через загрозу з повітря на території України польська сторона активувала систему сповіщення RCB та передала дані мобільним операторам, а також медіа.

Однак безпосередньо під час розповсюдження повідомлення загроза минула.

У результаті початкове попередження встигла отримати лише частина громадян. Щоб актуалізувати інформацію та скасувати попередню тривогу, урядовий центр терміново розпочав кампанію з відкликання.

Через зміну обстановки в процесі розсилки склалася ситуація, за якої частина мешканців прикордонних регіонів отримала і попередження, і його скасування, тоді як інші - лише сповіщення про припинення загрози.