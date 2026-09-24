У Польщі почнуть масово роздавати інструкції, як діяти під час повітряної атаки

У Польщі з п’ятниці, 25 вересня, почнуть масово розповсюджувати спеціальні інструкції щодо дій під час повітряних атак та пошуку безпечних місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info .

Спеціальну 12-сторінкову інструкцію оприлюднять на урядових порталах, а також передадуть усім органам місцевого самоврядування через воєвод. Крім того, матеріали роздаватимуть під час заходів Академії захисту населення та цивільної оборони і на національних та регіональних навчаннях.

"Інструкція не є новим "Посібником з безпеки", а є його доповненням", - наголосила заступниця міністра внутрішніх справ Магдалена Рогуська.

Як підготуватися та діяти під час тривоги

У новій брошурі МВС закликає громадян заздалегідь вивчити сигнали тривоги, а також визначити розташування найближчих укриттів та безпечні маршрути до них. Кожній родині радять пропрацювати порядок дій, узгодити місце зустрічі, правила зв'язку та підготувати евакуаційний рюкзак.

У разі оголошення небезпеки, за наявності часу та безпечного шляху, громадянам рекомендують взяти рюкзак і ліки, після чого спускатися до сховища лише сходами, не користуючись ліфтом. Якщо ж дістатися укриття швидко неможливо, варто залишитися в будівлі з міцними стінами, застосовуючи правило "двох стін".

Поведінка під час вибуху та навчання в регіонах

Якщо вибух застав людину на вулиці, слід негайно лягти на землю, за можливості в заглиблення, і прикрити голову.

Перебуваючи в автомобілі, необхідно швидко залишити транспортний засіб і перейти в найближче безпечне місце. При цьому МВС наголошує на обов'язковому виконанні вказівок Урядового центру безпеки та офіційних служб.

Паралельно Польща вже проводить практичні тренування з реагування у прикордонних регіонах. Минулої суботи навчання відбулися в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, а наступні етапи заплановані для Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств.