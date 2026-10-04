ua en ru
Вс, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше часть жителей получила сообщение о воздушной тревоге в Украине

18:30 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Польше часть жителей получила сообщение о воздушной тревоге в Украине Иллюстративное фото: в Польше людям поступило уведомление из-за атак на Украину (Коллаж РБК-Украина)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Польские операторы связи разослали жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств уведомления об окончании воздушной угрозы над территорией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши (RCB).

Как пояснили в ведомстве, из-за угрозы воздуха на территории Украины польская сторона активировала систему оповещения RCB и передала данные мобильным операторам, а также медиа.

Однако непосредственно при распространении сообщения угроза прошла.

В итоге начальное предупреждение успела получить только часть людей. Чтобы актуализировать информацию и отменить предварительную тревогу, правительственный центр срочно начал кампанию по отзыву.

Из-за изменения обстановки в процессе рассылки сложилась ситуация, при которой часть жителей приграничных регионов получила и предупреждение, и его отмену, в то время как другие - лишь уведомление о прекращении угрозы.

Напомним, на фоне постоянных ракетно-дроновых ударов России по Украине соседняя Польша более регулярно принимает меры безопасности в приграничных регионах.

В частности, в сентябре 2026 года польские власти решили массово раздать инструкции по действиям во время воздушной атаки. Специальные достопримечательности содержат детальный алгоритм действий в случае угрозы из воздуха и указания поиска ближайших безопасных укрытий для гражданских.

Кроме того, угрозы из-за российских обстрелов непосредственно вблизи польской границы уже приводили к экстренным мерам.

Так, во время одной из массированных атак РФ Варшава была вынуждена эвакуировать два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь шла о пограничных переходах "Дорогуск" и "Зосин", работу которых временно приостанавливали ради безопасности людей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Граница с Украиной Украина Война в Украине Воздушная тревога
Новости
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры