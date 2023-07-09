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У Польщі автобус з українцями врізався у вантажівку, є жертви

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Неділя 09 липня 2023 22:48
У Польщі автобус з українцями врізався у вантажівку, є жертви Фото: У Польщі автобус з українцями врізався у вантажівку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP3.

Подія сталася у ніч на 9 липня біля міста Хелма.

За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку.

Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, госпіталізували.

Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.

Згідно з висновками правоохоронців, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим. Поліція під наглядом прокуратури розслідує деталі інциденту.

Нагадаємо, у квітні у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждали четверо українців.

Крім того, на півдні Польщі у районі міста Мисловіце зіткнулися мікроавтобуси, які перевозили українців. Внаслідок інциденту є постраждалі.

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