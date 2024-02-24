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У Польщі активісти висипали купу гною під будинком російського посла у Варшаві

Польща, Субота 24 лютого 2024 17:02
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У Польщі активісти висипали купу гною під будинком російського посла у Варшаві Фото: польські активісти провели акції протесту біля посольства Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польські протестувальники відзначаючи другу річницю повномасштабного вторгнення в Україну провели кілька акцій біля будинку російського посла в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протестувальники заявили, що сьогодні зранку вони викинули дві тонни гною біля будинку російського посла в Польщі.

Активісти поклали на купу гною закривавлений російський прапор із літерою "Z" і встромили в нього табличку "Росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!".

У Польщі активісти висипали купу гною під будинком російського посла у Варшаві

Фото: польські активісти провели акції протесту біля посольства Росії (twitter.com/irina_mirochnik)

В інших місцях у Варшаві протестувальники ввімкнули сирени, постріли та вибухи біля будівлі, де проживають російські дипломати.

"Ми хотіли чіткого сигналу польській владі та Європейському Союзу. Настав час вислати російських дипломатів з нашої країни", - сказав учасник протесту Домінік.

На відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща поки не пішла на такий крок.

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, 24 лютого очікуються багато візитів лідерів інших країн до нашої країни. Окрім того, заплановане засідання за участі України та "Групи семи".

На 25 лютого готується також дещо особливе - пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента. Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.

До України, з нагоди другої річниці повномасштабної війни прибули:

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