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В Польше активисты высыпали кучу навоза под зданием российского посла в Варшаве

Польша, Суббота 24 февраля 2024 17:02
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В Польше активисты высыпали кучу навоза под зданием российского посла в Варшаве Фото: польские активисты провели акции протеста у посольства России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польские протестующие отмечая вторую годовщину полномасштабного вторжения в Украину провели несколько акций возле дома российского посла в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Протестующие заявили, что сегодня утром они выбросили две тонны навоза у дома российского посла в Польше.

Активисты положили на груду навоза окровавленный российский флаг с буквой "Z" и воткнули в него табличку "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас в ЕС! Прочь!".

В Польше активисты высыпали кучу навоза под зданием российского посла в Варшаве

Фото: польские активисты провели акции протеста у посольства России (twitter.com/irina_mirochnik)

В других местах в Варшаве протестующие включили сирены, выстрелы и взрывы у здания, где проживают российские дипломаты.

"Мы хотели четкого сигнала польским властям и Европейскому Союзу. Пора выслать российских дипломатов из нашей страны", - сказал участник протеста Доминик.

В отличие от стран Балтии, высланных русскими послами, Польша пока не пошла на такой шаг.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидается много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится также особенное - пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли:

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