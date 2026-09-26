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Напад у монастирі в Ярославі: українцю обрали запобіжний захід

16:50 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Напад у монастирі в Ярославі: українцю обрали запобіжний захід Фото: суд заарештував українця підозрюваного у вбивстві священника в Польщі (Getty Images)
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Українця Ігоря М., який скоїв збройний напад на монастир у польському Ярославі, заарештували на три місяці. Через важкий психічний стан його утримуватимуть у лікарняній палаті.

Про це заявила представниця районної прокуратури в Перемишлі Божена Гараш-Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Районний суд у Ярославі повністю задовольнив клопотання прокуратури щодо запобіжного заходу.

Оскільки підозрюваний перебуває у лікарні, засідання відбулося без його особистої присутності.

За даними прокуратури, підозрюваний проявляє виражені симптоми психічного захворювання у формі гострого поліморфного психотичного розладу.

Медики зафіксували у нього сильне психомоторне збудження, дезорганізацію мислення та відсутність логічного контакту, через що чоловік потребує лікування антипсихотиками.

Наразі стан 31-річного чоловіка не дозволяє проводити з ним процесуальні дії або допити. Висновок експертів стосується його поточного стану, а оцінку психологічному стану на момент скоєння злочину дадуть під час окремої експертизи.

Напередодні нападу чоловік прибув до Польщі з Німеччини та планував повернутися в Україну.

Він намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Корчова", однак через відсутність дійсного страхового поліса на автомобіль йому відмовили у виїзді.

Після цього його транспортний засіб евакуювали до Ярослава, де пізніше й стався злочин.

Нагадаємо, раніше польські прокурори висунули обвинувачення 31-річному українцю за масований напад із ножем у монастирі.

Слідчі інкримінують чоловікові умисне вбивство, замах на вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, за що йому загрожує довічне позбавлення волі.

На резонансну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він засудив злочин у монастирі сестер-бенедиктинок та закликав до ретельного й неупередженого розслідування трагедії.

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