В Польше 19-летний парень с ножом напал на учеников и учителя прямо во время урока
В польской Остроленке 19-летний ученик устроил нападение с ножом в профессионально-техническом училище и вблизи него. В результате инцидента ранения получили по меньшей мере семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM и полицию Мазовецкого воеводства в X.
Нападение произошло в комплексе профессионально-технического училища №4 на уроке.
По данным правоохранителей и экстренных служб, 19-летний парень, учащийся этой же школы, ранил ножом других студентов, а также учителя.
Нападающий нанес ранения еще нескольким людям возле здания, когда пытался скрыться.
Всех пострадавших доставили в больницы в сознании в основном с порезами. Все ученики и персонал были эвакуированы из учебного заведения.
Полиция разыскала и задержала подозреваемого через 25 минут после вызова вблизи муниципального пляжа. Во время побега парень нанес травмы и себе, поэтому ему также оказали медицинскую помощь.
После происшествия учебное заведение временно закрыли, а на месте работают соответствующие службы и полицейские психологи.
"Для безопасности учеников и персонала ЗШЗ №4 закрыто. В то же время я издал указания по недопущению посторонних лиц ко всем остальным школам, управляемым городом Остроленко", - сообщил мэр города Павел Невядомский.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем служб и призвал жителей, родителей и учеников сохранять спокойствие.
Напомним, это не первый подобный случай в Польше за последнее время.
В частности, в сентябре в городе Ярославе произошло вооруженное нападение на территории монастыря сестер-бенедиктинок, где гражданин Украины напал с ножом на людей.
В результате инцидента один человек погиб, а еще четверо получили ранения.
Впоследствии нападающему вынесли первое процессуальное решение – суд арестовал украинца, подозреваемого в убийстве на три месяца.
Из-за тяжелого психического состояния подозреваемого его направили в специализированную больничную палату под стражу.