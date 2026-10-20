Польща не зможе передати ракети до Patriot: що пропонує Варшава

Журналісти запитали міністра, чи може Україна розраховувати на країни ЄС і Польщу, адже в неї майже закінчилися ракети до систем Patriot.

"Справді, після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів збільшився, а Росія виробляє більше ракет, ніж у нас є засобів для їх знищення. Це справжня проблема", - сказав Сікорський.

"У НАТО є країни, які ще мають такі засоби для передачі, але Польща до цієї групи не належить", - додав він.

За словами міністра, Польща підтримує Україну, як може. Але в цьому питанні Варшава може лише долучитися до закликів, щоб держави з ракетами до Patriot поділилися ними з Україною.

Що з грошима для України

Сікорський також нагадав, що позика ЄС на 90 мільярдів євро ще не вичерпана. Допомогу Україні продовжують перераховувати.

Водночас, за його словами, рано чи пізно Європа має повернутися до питання заморожених активів російського центробанку. Угоди до зими він не очікує.

Міністр додав, що Єврокомісія шукає креативні рішення, аби Бельгія, яка блокує угоду, не залишилася сама з ризиком російських позовів.

Нагадаємо, Польща отримала нову партію балістичних ракет південнокорейського виробництва з дальністю майже 300 кілометрів.

Вони призначені для системи Homar-K, а перші ракети польського виробництва зійдуть з конвеєра у 2028 році.