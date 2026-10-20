Польша не сможет передать ракеты Patriot: что предлагает Варшава

Журналисты спросили министра, может ли Украина рассчитывать на страны ЕС и Польшу, ведь у нее почти закончились ракеты к системам Patriot.

"Действительно после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков увеличился, а Россия производит больше ракет, чем у нас есть средств для их уничтожения. Это настоящая проблема", - сказал Сикорский.

"У НАТО есть страны, которые еще имеют такие средства для передачи, но Польша в эту группу не входит", - добавил он.

По словам министра, Польша поддерживает Украину как может. Но в этом вопросе Варшава может только присоединиться к призывам, чтобы государства с ракетами Patriot поделились ими с Украиной.

Что с деньгами для Украины

Сикорский также напомнил, что заем ЕС на 90 миллиардов евро еще не исчерпан. Помощь Украине продолжают перечислять.

В то же время, по его словам, рано или поздно Европа должна вернуться к вопросу о замороженных активах российского центробанка. Сделки к зиме он не ожидает.

Министр добавил, что Еврокомиссия ищет креативные решения, чтобы блокирующая соглашение Бельгия не осталась сама с риском российских исков.

Напомним, Польша получила новую партию баллистических ракет южнокорейского производства с дальностью около 300 километров.

Они предназначены для системы Homar-K, а первые ракеты польского производства сойдут с конвейера в 2028 году.