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Польща отримала нову балістику з дальністю майже 300 км (фото)

13:49 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Польща отримала нову балістику з дальністю майже 300 км (фото) Фото: Польща отримала нову балістику з дальністю майже 300 км (wojsko-polskie.pl)
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Польща отримала партію балістичних ракет південнокорейського виробництва з дальністю майже 300 км. Носієм для ракет є автомобільне шасі польського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Агенції озброєнь Польщі.

"Збройні сили Польщі отримали чергову партію ракет. Цього разу поставка включає не лише CGR-80, а й ракети CTM-290, що мають значно більшу дальність дії та призначені для системи Homar-K", - зазначили у відомстві.

Відповідно до назви, ракети CGR-80 мають дальність до 80 км, а ракети CTM-290 – до 290 км. Повідомляється, що перші ракети, вироблені у Польщі, зійдуть з конвеєра місцевого підприємства вже у 2028 році.

Що відомо про балістичні ракети

У квітні 2024 року Польща уклала контракт на закупівлю 72 пускових установок Homar-K, а також кількох тисяч ракет різної дальності. Угоду з південнокорейською компанією Hanwha Aerospace оцінили приблизно в 1,6 млрд доларів.

Homar-K – це польська версія південнокорейської реактивної системи залпового вогню K239 Chunmoo. Комплекс встановлюють на восьмиколісне шасі Jelcz та оснащують польською системою управління вогнем TOPAZ.

Пускова установка обладнана двома транспортно-пусковими контейнерами. Кожен контейнер розрахований на шість реактивних снарядів CGR-080 або одну балістичну ракету CTM-290. Відповідно, одна система Homar-K може одночасно нести до 12 керованих реактивних снарядів або дві балістичні ракети.

Нагадаємо, раніше Денис Штілерман з Fire Point показав фото нічного пуску української ракети, пояснивши, що FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS дальністю до 200 км, тоді як потужніша модифікація FP-9 здатна вражати цілі на відстані 800-850 км.

Також на початку серпня стало відомо, що Fire Point розробила власний турбореактивний двигун, який може використовуватися для крилатої ракети "Фламінго" - за словами CEO компанії Ірини Терех, створення двигуна виявилося складнішим завданням, ніж розробка самої ракети.

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