Польща отримала нову балістику з дальністю майже 300 км (фото)

Польща отримала партію балістичних ракет південнокорейського виробництва з дальністю майже 300 км. Носієм для ракет є автомобільне шасі польського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Агенції озброєнь Польщі.

"Збройні сили Польщі отримали чергову партію ракет. Цього разу поставка включає не лише CGR-80, а й ракети CTM-290, що мають значно більшу дальність дії та призначені для системи Homar-K", - зазначили у відомстві.

Відповідно до назви, ракети CGR-80 мають дальність до 80 км, а ракети CTM-290 – до 290 км. Повідомляється, що перші ракети, вироблені у Польщі, зійдуть з конвеєра місцевого підприємства вже у 2028 році.

Що відомо про балістичні ракети

У квітні 2024 року Польща уклала контракт на закупівлю 72 пускових установок Homar-K, а також кількох тисяч ракет різної дальності. Угоду з південнокорейською компанією Hanwha Aerospace оцінили приблизно в 1,6 млрд доларів.

Homar-K – це польська версія південнокорейської реактивної системи залпового вогню K239 Chunmoo. Комплекс встановлюють на восьмиколісне шасі Jelcz та оснащують польською системою управління вогнем TOPAZ.

Пускова установка обладнана двома транспортно-пусковими контейнерами. Кожен контейнер розрахований на шість реактивних снарядів CGR-080 або одну балістичну ракету CTM-290. Відповідно, одна система Homar-K може одночасно нести до 12 керованих реактивних снарядів або дві балістичні ракети.