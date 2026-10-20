ua en ru
Вт, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Рубіо заперечив, що США навмисно відмовляють Україні в ракетах-перехоплювачах

14:20 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Рубіо заперечив, що США навмисно відмовляють Україні в ракетах-перехоплювачах Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У США відкинули звинувачення в тому, що через відмову передавати розвіддані гинуть українці, та заперечують навмисне обмеження військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо в ефірі DRM News.

За словами держсекретаря, Міністерство оборони США не змінювало підходу до України. Він наголосив, що Вашингтон продовжує дотримуватися попереднього курсу.

"Все, що ми робимо щодо України, залишається без змін. Нічого не змінилося", - заявив Рубіо.

Він також заперечив, що Сполучені Штати навмисно відмовляють Україні в постачанні зенітних ракет.

"Ми не відмовляємо Україні у постачанні зенітних ракет навмисно", - додав держсекретар.

Рубіо обурили заяви про загибель українців

Американський держсекретар також прокоментував заяви нібито оточення українського уряду про те, що люди в Україні гинуть через ненадання американської розвідувальної інформації.

Рубіо різко відкинув такі звинувачення.

"Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності", - заявив він.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп реагує на натяки про нібито навмисні спроби американської адміністрації зашкодити Україні.

За словами Рубіо, такі твердження несправедливі й не відповідають дійсності.

Нагадуємо, раніше The Washington Post писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа не схвалила передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо потребу в перехоплювачах для боротьби з балістикою та ранньому попередженні про російські удари.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Україна Марко Рубіо Підтримка України
Новини
США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT
США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком