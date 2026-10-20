Рубіо заперечив, що США навмисно відмовляють Україні в ракетах-перехоплювачах

У США відкинули звинувачення в тому, що через відмову передавати розвіддані гинуть українці, та заперечують навмисне обмеження військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо в ефірі DRM News.

За словами держсекретаря, Міністерство оборони США не змінювало підходу до України. Він наголосив, що Вашингтон продовжує дотримуватися попереднього курсу.

"Все, що ми робимо щодо України, залишається без змін. Нічого не змінилося", - заявив Рубіо.

Він також заперечив, що Сполучені Штати навмисно відмовляють Україні в постачанні зенітних ракет.

"Ми не відмовляємо Україні у постачанні зенітних ракет навмисно", - додав держсекретар.

Рубіо обурили заяви про загибель українців

Американський держсекретар також прокоментував заяви нібито оточення українського уряду про те, що люди в Україні гинуть через ненадання американської розвідувальної інформації.

Рубіо різко відкинув такі звинувачення.

"Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності", - заявив він.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп реагує на натяки про нібито навмисні спроби американської адміністрації зашкодити Україні.

За словами Рубіо, такі твердження несправедливі й не відповідають дійсності.