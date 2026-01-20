ua en ru
Українські авто в Польщі змусять проходити техогляд: що зміниться і кого це торкнеться

Вівторок 20 січня 2026 19:12
Українські авто в Польщі змусять проходити техогляд: що зміниться і кого це торкнеться Фото: Техогляд автомобілів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Польщі можуть змінити правила для автомобілів з українською реєстрацією, які тривалий час перебувають на території країни. Влада готує законодавчі зміни, що передбачають обов’язковий техогляд і можливу перереєстрацію таких авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на in-poland.com та проект закону UC95.

Чому українські авто не проходять техогляд у Польщі

З початку повномасштабної війни на польських дорогах значно побільшало автомобілів з українськими номерами - від старих машин до дорогих сучасних авто. Водночас більшість із них не проходять обов’язковий технічний огляд у Польщі.

Причина полягає в міжнародних угодах. В Україні ще з 2011 року скасували обов’язкові періодичні техогляди для легкових автомобілів. Оскільки Польща та Україна є сторонами Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року, польські органи не можуть вимагати від іноземних водіїв виконання правил, яких немає в країні реєстрації авто.

Фактично це дозволяє автомобілям з українськими номерами роками їздити Польщею без техогляду, тоді як польські водії зобов’язані проходити його регулярно.

Нерівні умови для водіїв

У Польщі всі легкові автомобілі віком понад 5 років повинні проходити технічний огляд щонайменше раз на рік. Це правило не поширюється на авто, зареєстровані за межами країни, що викликає дедалі більше дискусій.

Ситуацію загострило й підвищення вартості техогляду. З 19 вересня 2025 року ціна для легкових авто зросла з 98 до 149 злотих. Експерти не виключають подальших змін і реформування всієї системи контролю транспортних засобів.

Що планують змінити для авто з України

За даними польських медіа, Міністерство інфраструктури Польщі готує зміни, які можуть зобов’язати автомобілі з країн поза ЄС, зокрема з України, проходити технічний огляд уже на території Польщі.

Йдеться передусім про випадки тривалого перебування автомобіля в країні. В окремих ситуаціях також планують запровадити обов’язкову реєстрацію таких транспортних засобів у Польщі.

Проект UC95: техогляд і перереєстрація

У межах проекту під робочою назвою UC95 пропонується запровадити правило, за яким автомобілі з країн поза ЄС, що перебувають у Польщі безперервно понад один рік, мають бути перереєстровані на польські номерні знаки.

Після цього такі авто автоматично підпадатимуть під польську систему контролю, зокрема обов’язок регулярного проходження техоглядів. Мета реформи - підвищення безпеки дорожнього руху та усунення правової прогалини.

Наразі точні строки запровадження нових правил і їхній остаточний вигляд невідомі.

Нагадаємо, з 19 вересня 2025 року у Польщі значно зросли тарифи на техогляд транспортних засобів, які залишалися незмінними понад 20 років. Збільшилися ціни для легкових авто, мотоциклів, вантажівок та авто з газовим обладнанням.

РБК-Україна також писало, що Польща завершить тимчасовий захист для українців 4 березня 2026 року, хоча загальне рішення ЄС діє до 2027-го. Громадяни України зі статусом UKR повинні заздалегідь подбати про легалізацію перебування через тимчасове проживання (CUKR), роботу, навчання, возз’єднання сім’ї або довгострокове резиденство.

