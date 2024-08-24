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Польща змінює посла в Україні

Варшава, Субота 24 серпня 2024 13:52
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Польща змінює посла в Україні Фото: Польща відправить в Україну нового посла у вересні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща відправить в Україну нового посла. З 1 вересня на посаді посла Польщі працюватиме Пьотр Лукасевич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Польщі Павела Вронського, якого цитує FRM24.

За словами речника, 1 вересня Лукасевич розпочне працювати послом Польщі в Україні.

Він додав, що останніми днями декілька нових польських послів розпочали роботу в інших країнах. Мова йде, до прикладу, про посла ЄС в Україні у 2012-2016 роках Яна Томбінського. Він став послом Польщі у Німеччині.

Пьотр Лукасевич - політолог, дипломат, полковник запасу збройних сил Польщі. У 2012-2014 роках він працював на посаді посла Польщі в Афганістані, а у 1995-2006 роках займався питаннями державної безпеки та боротьби з тероризмом.

Польський дипломат також служив у стабілізаційних місіях в Іраку у 2004-2005 роках.

Лукасевич замінить Ярослава Гузи. Останній приїхав до Києва у листопаді 2023 року і в якого президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти 22 квітня цього року.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він взяв участь у заходах до Дня незалежності України.

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