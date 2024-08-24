Дуда приїхав до Києва в День незалежності України
Президент Польщі Анджей Дуда у День незалежності України, 24 серпня, прибув з візитом до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Канцелярії польського президента.
"Розпочався візит Президента Польщі Анджея Дуди до України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Дуда візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України.
#Kijów Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024
W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug
Допомога Україні від Польщі
Нагадаємо, 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.
Угода містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема, розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.
Польща також розширить свою допомогу Україні, використовуючи логістичний центр POLLOGHUB та співпрацюючи з ЛитПолУкрбригом для підтримки українських Збройних сил.
Того ж дня президент Володимир Зеленский оголосив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі.
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