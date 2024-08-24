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Дуда приїхав до Києва в День незалежності України

Київ, Субота 24 серпня 2024 09:26
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Дуда приїхав до Києва в День незалежності України Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Польщі Анджей Дуда у День незалежності України, 24 серпня, прибув з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Канцелярії польського президента.

"Розпочався візит Президента Польщі Анджея Дуди до України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Дуда візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України.

Допомога Україні від Польщі

Нагадаємо, 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Угода містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема, розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.

Польща також розширить свою допомогу Україні, використовуючи логістичний центр POLLOGHUB та співпрацюючи з ЛитПолУкрбригом для підтримки українських Збройних сил.

Того ж дня президент Володимир Зеленский оголосив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі.

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Польща Анджей Дуда День незалежності України Київ
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