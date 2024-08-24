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Польша меняет посла в Украине

Варшава, Суббота 24 августа 2024 13:52
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Польша меняет посла в Украине Фото: Польша отправит в Украину нового посла в сентябре (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша отправит в Украину нового посла. С 1 сентября на должности посла Польши будет работать Петр Лукасевич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Польши Павела Вронского, которого цитирует FRM24.

По словам спикера, 1 сентября Лукасевич начнет работать послом Польши в Украине.

Он добавил, что в последние дни несколько новых польских послов начали работу в других странах. Речь идет, к примеру, о после ЕС в Украине в 2012-2016 годах Яна Томбинского. Он стал послом Польши в Германии.

Петр Лукасевич - политолог, дипломат, полковник запаса вооруженных сил Польши. В 2012-2014 годах он работал на должности посла Польши в Афганистане, а в 1995-2006 годах занимался вопросами государственной безопасности и борьбы с терроризмом.

Польский дипломат также служил в стабилизационных миссиях в Ираке в 2004-2005 годах.

Лукасевич заменит Ярослава Гузу. Последний приехал в Киев в ноябре 2023 года, и у которого президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты 22 апреля этого года.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он принял участие в мероприятиях ко Дню независимости Украины.

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