Польща змінить перелік продуктів, заборонених для імпорту з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса у коментарі RMF FM .

За словами міністра, оголошений 15 квітня перелік забороненої до ввезення продукції може змінитися. Скоріш за все, з нього вилучать м’ясо, вина та живу худобу.

Коментуючи анонсовані заходи відстеження українського зерна, яке прямує через Польщу транзитом, Телус зазначив, що GPS-маячки будуть застосовуватися до вантажів, які везуть автомобільним та залізничним транспортом. Однак це не означає, що такі запобіжні засоби будуть у кожній вантажівці з українською продукцією.

"Транспортні засоби можуть об’єднувати у групи. Не можу сказати, чи це буде 10, чи 20 машин - рішення буде за митною службою", - додав міністр.