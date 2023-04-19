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Польща змінить перелік продуктів, заборонених для імпорту з України

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Польща, Середа 19 квітня 2023 17:25
Польща змінить перелік продуктів, заборонених для імпорту з України Фото: Польща змінить перелік продуктів, заборонених для імпорту з України (Getty Images)
Автор: Тетяна Острогляд

Польща змінить перелік сільськогосподарської продукції, забороненої для імпорту з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса у коментарі RMF FM.

За словами міністра, оголошений 15 квітня перелік забороненої до ввезення продукції може змінитися. Скоріш за все, з нього вилучать м’ясо, вина та живу худобу.

Коментуючи анонсовані заходи відстеження українського зерна, яке прямує через Польщу транзитом, Телус зазначив, що GPS-маячки будуть застосовуватися до вантажів, які везуть автомобільним та залізничним транспортом. Однак це не означає, що такі запобіжні засоби будуть у кожній вантажівці з українською продукцією.

"Транспортні засоби можуть об’єднувати у групи. Не можу сказати, чи це буде 10, чи 20 машин - рішення буде за митною службою", - додав міністр.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, оскільки через це почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку країни.

Однак 18 квітня Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через території країни.

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