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Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины

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Польша, Среда 19 апреля 2023 17:25
Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины Фото: Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Острогляд

Польша изменит список сельскохозяйственной продукции, запрещенной для импорта из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса в комментарии RMF FM.

По словам министра, объявленный 15 апреля список запрещенной к ввозу продукции может измениться. Скорее всего, из него изъят мясо, вина и живой скот.

Комментируя анонсированные меры отслеживания украинского зерна, которое следует через Польшу транзитом, Телус отметил, что GPS-маячки будут применяться к грузам, которые везут автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако это не означает, что такие меры предосторожности будут в каждом грузовике с украинской продукцией.

"Транспортные средства могут объединять в группы. Не могу сказать, будет ли это 10 или 20 машин - решение будет за таможенной службой", - добавил министр.

Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и прочего продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны.

Однако 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны.

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