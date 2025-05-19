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Польща зірвала таємне постачання шин для Boeing, які могли потрапити в Росію

Ілюстративне фото: Росія намагалася отримати шини для Boeing (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі конфіскували 5 тонн шин для літаків Boeing. Їх нібито відправили в Азербайджан транзитом через Білорусь і Росію.

Про це йдеться в повідомленні Національної податкової адміністрації Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Офіцери виявили під час перевірки вантажівки в Корощині (село на кордоні Польщі та Білорусі - ред.), що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість заявлених шин для легкових автомобілів і автобусів", - розповіли у Національній податковій адміністрації.

У відомстві уточнили, що відправником товару була компанія з Іспанії, а одержувачем - з Азербайджану.

"За фактом митного шахрайства було порушено кримінальну справу. Підсанкційні товари було затримано", - уточнили в податковій адміністрації.

Товари було затримано, оскільки їхній транзит через Білорусь і Росію підпадає під європейські санкції.

Reuters нагадує, що Росія розробила способи обходу санкцій, які передбачають заборону на постачання запчастин для авіації. Зокрема, такі товари, як клапани тиску в кабіні та шасі, надходять у Росію через посередників у країнах, які не підтримали санкції проти Москви, включно з Таджикистаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Туреччиною, Китаєм і Киргизстаном.

Проблеми з літаками в РФ

Нагадаємо, російські літаки стали частіше ламатися на тлі санкцій Заходу. Через це пілотам, зокрема, доводиться здійснювати аварійні посадки.

Детальніше про інциденти з російськими пасажирськими літаками - в матеріалі РБК-Україна.

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