Польша сорвала тайную поставку шин для Boeing, которые могли попасть в Россию

"Офицеры обнаружили во время проверки грузовика в Корощине (село на границе Польши и Беларуси - ред.), что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолетах Boeing, вместо заявленных шин для легковых автомобилей и автобусов", - рассказали в Национальной налоговой администрации.

В ведомстве уточнили, что отправителем товара была компания из Испании, а получателем - из Азербайджана.

"По факту таможенного мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подсанкционные товары были задержаны", - уточнили в налоговой администрации.

Товары были задержаны, поскольку их транзит через Беларусь и Россию подпадает под европейские санкции.

Reuters напоминает, что Россия разработала способы обхода санкций, которые предусматривают запрет на поставку запчастей для авиации. В частности, такие товары, как клапаны давления в кабине и шасси, поступают в Россию через посредников в странах, не поддержавших санкции против Москвы, включая Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Кыргызстан.