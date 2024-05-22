Польща збільшить кількість військ на кордоні з Білоруссю, - Міноборони

За словами міністра, останнім часом зросла кількість спроб перетину польсько-білоруського кордону. Він відзначив, що це "організовано нашими ворожими країнами".

Ба більше, Косіняк-Камиш додав, що станом на 19 травня від початку року було офіційно зафіксовано 14 тисяч спроб перетину кордону. Це на 46% більше, ніж у 2023 році.

"Ми готові збільшити присутність армії на польсько-білоруському кордоні. Ми захищатимемо польський кордон.... Будемо посилювати служби на польському кордоні. Ми виправлятимемо помилки попередніх років, наших попередників", - додав міністр.

Питання польсько-білоруського кордону

Білорусь вже не вперше вдається до провокацій на кордоні з Польщею. Зокрема для цього вона застосовує мігрантів, або ж де інколи військову техніку. Як приклад торік повітряний простір Польщі порушили кілька білоруських гелікоптерів.

Зокрема нещодавно прикордонники Польщі викрили групу з 220 іноземців, які намагались перетнути кордон з Білорусі.