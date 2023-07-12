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Польща затвердила будівництво першої АЕС

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Польща , Середа 12 липня 2023 22:59
Польща затвердила будівництво першої АЕС Фото: Польша погодила будівництво АЕС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі дало зелене світло для будівництва першої в країні атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського уряду.

Рішення польського Міністерства клімату офіційно підтвердило, що інвестиції в першу в Польщі атомну електростанцію відповідають суспільним інтересам та політиці, яку проводить держава, зокрема енергетичній політиці. Будівництвом першої АЕС в країні займатиметься приватна компанія Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Цей документ дає право PEJ подавати заявки на подальші адміністративні рішення, зокрема рішення про місце розташування та подальший дозвіл на будівництво.

Перша АЕС в Польщі

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Рада міністрів Польщі прийняла постанову про будівництво в країні великих атомних електростанцій.

Першу АЕС будуть будувати в партнерстві з США, а запустити її планують вже в 2033 році.

Раніше повідомлялось, що Польща обрала компанію, яка займеться будівництвом першої в країні АЕС. Нею стала американська Westinghouse.

Також нещодавно голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох заявив, що Польща вважає пакт НАТО-Росія від 1997 року недійсним, тому влада країни хоче розміщення на її території ядерної зброї від альянсу.

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