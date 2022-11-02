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В Польщі побудують першу атомну електростанцію

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Польща, Середа 02 листопада 2022 18:11
В Польщі побудують першу атомну електростанцію Фото: міністр клімату та довкілля Польщі Ганна Москва (pgi.gov.pl)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 2 листопада, Рада міністрів Польщі прийняла постанову про будівництво в країні великих атомних електростанцій. Першу АЕС будуть будувати в партнерстві з США, а запустити її планують вже в 2033 році.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Міністерства клімату та довкілля Польщі.

Очільниця міністерства Ганна Москва заявила, що атака РФ на Україну ставить енергетику Європи в складне становище, тому обирати партнера для реалізації Польської ядерно-енергетичної програми потрібно було якомога швидше.

В постанові Ради міністрів йдеться про те, що перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на основі американської технології реакторів AP1000.

"Працюємо за графіком. Будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", - заявила вона.

Раніше повідомлялось, що Польща обрала компанію, яка займеться будівництвом першої в країні АЕС. Нею стала американська Westinghouse.

Також нещодавно голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох заявив, що Польща вважає пакт НАТО-Росія від 1997 року недійсним, тому влада країни хоче розміщення на її території ядерної зброї від альянсу.

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Польща АЕС
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