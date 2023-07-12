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Польша утвердила строительство первой АЭС

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Польша, Среда 12 июля 2023 22:59
Польша утвердила строительство первой АЭС Фото: Польша согласовала строительство АЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство климата и окружающей среды Польши дало зеленый свет для строительства первой в стране атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского правительства.

Решение польского Министерства климата официально подтвердило, что инвестиции в первую в Польше атомную электростанцию соответствуют общественным интересам и политике, которую проводит государство, в частности энергетической политике. Строительством первой АЭС в стране будет заниматься частная компания Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Этот документ дает право PEJ подавать заявки на дальнейшие административные решения, в частности решение о месте расположения и дальнейшее разрешение на строительство.

Первая АЭС в Польше

Напомним, что в ноябре прошлого года Совет министров Польши принял постановление о строительстве в стране крупных атомных электростанций.

Первую АЭС будут строить в партнерстве с США, а запустить планируют уже в 2033 году.

Ранее сообщалось, что Польша избрала компанию, которая займется строительством первой в стране АЭС. Ею стала американская Westinghouse.

Также недавно глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что Польша считает пакт НАТО-Россия от 1997 года недействительным, поэтому власти страны хотят размещения на ее территории ядерного оружия от альянса.

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