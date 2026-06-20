UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Польща не зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом Євросоюзу, - Чернєв

23:00 20.06.2026 Сб
2 хв
Чому Польща не має інтересу у вступі України до ЄС?
aimg Едуард Ткач
Фото: Єгор Чернєв (sluga-narodu.com)

Польща не має інтересу в тому, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Причина, зокрема, в економічному питанні.

Про це заявив заступник голови Комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він пояснив, що Польща не зацікавлена у членстві України в ЄС через те, що від приєднання нашої країни до блоку постраждають польські аграрії.

"Тому що через це будуть потерпати їхні аграрії, які не такі ефективні, як наші. Тому що Україна стане досить великою країною-представником в Раді Європи. Тому що ми будемо центром збірки східної Європи. Я думаю, що ось ця напруга продиктована і політично-економічними питаннями і загрозою для Польщі при вступі України в ЄС. І ця карта буде розігруватися ще не раз, на жаль", - сказав Чернєв.

Читайте також: Мета – 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 15 травня Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС. Очікується, що всі шість кластерів будуть відкриті або до кінця липня, або протягом півроку. Оптимістичним терміном вступу країни до блоку є 2030 рік.

При цьому є кілька країн, які виступають проти вступу. Днями президент Польщі Кароль Навроцький публічно заявив, що вступ України до ЄС пов’язаний із ризиками для польського аграрного сектору.

Також ми писали, що днями прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домігся того, щоб із заяви саміту ЄС було виключено формулювання про прискорений вступ України до блоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзУкраїна