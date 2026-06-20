Польща не зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом Євросоюзу, - Чернєв

Польща не має інтересу в тому, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Причина, зокрема, в економічному питанні.
Про це заявив заступник голови Комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він пояснив, що Польща не зацікавлена у членстві України в ЄС через те, що від приєднання нашої країни до блоку постраждають польські аграрії.
"Тому що через це будуть потерпати їхні аграрії, які не такі ефективні, як наші. Тому що Україна стане досить великою країною-представником в Раді Європи. Тому що ми будемо центром збірки східної Європи. Я думаю, що ось ця напруга продиктована і політично-економічними питаннями і загрозою для Польщі при вступі України в ЄС. І ця карта буде розігруватися ще не раз, на жаль", - сказав Чернєв.
Нагадаємо, 15 травня Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС. Очікується, що всі шість кластерів будуть відкриті або до кінця липня, або протягом півроку. Оптимістичним терміном вступу країни до блоку є 2030 рік.
При цьому є кілька країн, які виступають проти вступу. Днями президент Польщі Кароль Навроцький публічно заявив, що вступ України до ЄС пов’язаний із ризиками для польського аграрного сектору.
Також ми писали, що днями прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домігся того, щоб із заяви саміту ЄС було виключено формулювання про прискорений вступ України до блоку.