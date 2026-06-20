Польша не заинтересована в том, чтобы Украина стала членом Евросоюза, - Чернев

Польша не заинтересована в том, чтобы Украина вступила в Европейский Союз. Причина, в частности, кроется в экономических соображениях.
Об этом заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он пояснил, что Польша не заинтересована в членстве Украины в ЕС из-за того, что от присоединения нашей страны к блоку пострадают польские аграрии.
"Потому что из-за этого пострадают их аграрии, которые не так эффективны, как наши. Потому что Украина станет довольно крупной страной-представителем в Совете Европы. Потому что мы станем центром Восточной Европы. Я думаю, что вот эта напряженность продиктована и политико-экономическими вопросами, и угрозой для Польши в случае вступления Украины в ЕС. И эта карта будет разыгрываться еще не раз, к сожалению", - сказал Чернев.
Напомним, 15 мая Украина открыла первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС. Ожидается, что все шесть кластеров будут открыты либо до конца июля, либо в течение полугода. Оптимистичным сроком вступления страны в блок является 2030 год.
При этом есть несколько стран, которые выступают против вступления. На днях президент Польши Кароль Навроцкий публично заявил, что вступление Украины в ЕС сопряжено с рисками для польского аграрного сектора.
Также мы писали, что на днях премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр добился того, чтобы из заявления саммита ЕС была исключена формулировка об ускоренном вступлении Украины в блок.