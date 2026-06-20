Польша не заинтересована в том, чтобы Украина стала членом Евросоюза, - Чернев

Он пояснил, что Польша не заинтересована в членстве Украины в ЕС из-за того, что от присоединения нашей страны к блоку пострадают польские аграрии.

"Потому что из-за этого пострадают их аграрии, которые не так эффективны, как наши. Потому что Украина станет довольно крупной страной-представителем в Совете Европы. Потому что мы станем центром Восточной Европы. Я думаю, что вот эта напряженность продиктована и политико-экономическими вопросами, и угрозой для Польши в случае вступления Украины в ЕС. И эта карта будет разыгрываться еще не раз, к сожалению", - сказал Чернев.