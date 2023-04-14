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У Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства

Фото: в Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Російські хакери діставали інформацію з міністерств і дипломатичних установ країн Європейського Союзу та НАТО. Для цього вони розсилали електронні листи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Так, у розісланих листах зловмисники додавали посилання, яке спрямовувало одержувача на файл, який потім заражав шкідливим програмним забезпеченням.

Раніше ми писали про те, що органи влади декількох регіонів Німеччини зазнали масштабної кібератаки, за якою можуть стояти російські хакери.

Також нагадаємо, що минулого місяця, російські хакери атакували урядові сайти Італії.

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Кібератака