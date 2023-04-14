В Польше задержали российских хакеров, атаковавших европейские посольства

Российские хакеры извлекали информацию из министерств и дипломатических учреждений стран Европейского Союза и НАТО. Для этого они рассылали электронные письма.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Politico.

Так, в разосланных письмах злоумышленники добавляли ссылку, направлявшую получателя на файл, который затем заражал вредоносным программным обеспечением.

Ранее мы писали о том, что органы власти нескольких регионов Германии испытали масштабную кибератаку, за которой могут стоять российские хакеры.

Также напомним, что в прошлом месяце российские хакеры атаковали правительственные сайты Италии.

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