Російські хакери атакували урядові сайти Італії
Сьогодні, 22 березня, російські хакери здійснили кібератаку на урядові сайти Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
За даними видавництва, хакерська група noname057(16), серед інших цілей, влаштувала атаки на італійські сайти, зокрема сторінки:
- уряду;
- нижньої палати;
- та кількох міністерств.
Російські хакери в своєму Telegram-каналі взяли на себе відповідальність за кібератаки. Вони заявили, що це відповідь на навчання 20 українських військових, які нещодавно пройшли в Італії протиракетну систему Samp-T, і коментарі прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, про відсутність необхідних умов для мирних переговорів.
Нагадаємо, від початку березня українські військові проходять навчання в Італії з вивчення роботи зенітного ракетного комплексу Samp-T.
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