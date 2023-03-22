Російські хакери атакували урядові сайти Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

За даними видавництва, хакерська група noname057(16), серед інших цілей, влаштувала атаки на італійські сайти, зокрема сторінки:

уряду;

нижньої палати;

та кількох міністерств.

Російські хакери в своєму Telegram-каналі взяли на себе відповідальність за кібератаки. Вони заявили, що це відповідь на навчання 20 українських військових, які нещодавно пройшли в Італії протиракетну систему Samp-T, і коментарі прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, про відсутність необхідних умов для мирних переговорів.

Нагадаємо, від початку березня українські військові проходять навчання в Італії з вивчення роботи зенітного ракетного комплексу Samp-T.

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