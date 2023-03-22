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Російські хакери атакували урядові сайти Італії

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Італія, Середа 22 березня 2023 16:21
Російські хакери атакували урядові сайти Італії Фото: російські хакери здійснили кібератаку на урядові сайти Італії (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 березня, російські хакери здійснили кібератаку на урядові сайти Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За даними видавництва, хакерська група noname057(16), серед інших цілей, влаштувала атаки на італійські сайти, зокрема сторінки:

  • уряду;
  • нижньої палати;
  • та кількох міністерств.

Російські хакери в своєму Telegram-каналі взяли на себе відповідальність за кібератаки. Вони заявили, що це відповідь на навчання 20 українських військових, які нещодавно пройшли в Італії протиракетну систему Samp-T, і коментарі прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, про відсутність необхідних умов для мирних переговорів.

Нагадаємо, від початку березня українські військові проходять навчання в Італії з вивчення роботи зенітного ракетного комплексу Samp-T.

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