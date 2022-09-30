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Польща засуджує спроби Росії анексувати територію України, - Дуда

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П'ятниця 30 вересня 2022 18:27
Польща засуджує спроби Росії анексувати територію України, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польща засуджує спроби Росії анексувати територію України та ніколи не визнає їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Польщі Анджея Дуди.

"Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією", - заявив Дуда.

За його словами, Польща продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресора не буде вигнано.

Нагадаємо, що ЄС засудив анексію українських територій та пригрозив Росії новими санкціями.

Раніше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент Володимир Зеленський раніше попередив Кремль, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та "входження їх до складу Росії" зведуть на нівець дипломатичне врегулювання ситуації.

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